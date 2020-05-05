В Минздраве озвучили основной фактор победы над COVID-19

Игорь Молчанов считает, что Россия должна справиться с ускоренным приростом инфицированных благодаря развертыванию госпиталей на открытых площадках.

Грамотное управление койками является основным оружием против эпидемии новой коронавирусной инфекции, рассказал главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Министерства здравоохранения России Игорь Молчанов.

"Многое зависит не от количества коек, сколько от грамотного ими управления", - сказал врач в эфире YouTube-канала Соловьев Live в беседе с Александром Мясниковым.

Также реаниматолог считает, что Россия в ближайшее время может столкнуться с ускоренным приростом инфицированных, но при этом страна должна справиться с такой нагрузкой благодаря развертыванию госпиталей на открытых площадках. Помимо этого Молчанов попросил российских граждан не нарушать режим самоизоляции в период майских праздников для того, чтобы снизить рост заболеваемости COVID-19, пишет РИА Новости.