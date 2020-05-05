Бизнесу в регионах помогают дополнительными средствами

Российское правительство выделило два миллиарда рублей на субсидии для компаний малого и среднего бизнеса в регионах – распоряжение соответствующего содержания обнародовано на официальном сайте правовой информации.

«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счет средств федерального бюджета субъектов РФ на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства…», - гласит документ.

Напомним также, что ранее на сайте кабмина был представлен сервис, с помощью которого жители России и предприниматели могут узнать, на какую помощь они могут рассчитывать в текущих условиях распространения коронавируса. В нем представлено несколько десятков мер господдержки, которые распределены по отраслям.

Согласно последним данным, количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире составляет 3 645 431 человек, летальных случаев – 252 267 пациентов, выздоровело 1 198 073.

Что касается России, то на данный момент наша страна находится на седьмой позиции в общемировом рейтинге по количеству заболевших: 145 452, выздоровело 18 157 человек, скончалось – 1359 человек.