Правительство повысило авансы по госконтрактам до 50%

Ранее по госконтрактам в качестве авансового платежа выплачивали 30% от стоимости договора.

Правительство Российской Федерации повысило авансы по контрактам для государственных нужд с целью поддержки бизнеса в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Теперь организации, заключившие такие договора, смогут получить авансовый платеж до 50% от общей стоимости контракта, если предельные размеры авансов не установлены для таких договоров иными нормативными правовыми актами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале российского правительства, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее по госконтрактам в качестве авансового платежа выплачивали 30% от стоимости договора.