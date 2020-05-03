Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
04 МАЙ, 00:35 МСК
USD (ЦБ)    72,7263
EUR (ЦБ)    79,1189

04 МАЙ, 00:35 МСК
USD (ЦБ)    72,7263
EUR (ЦБ)    79,1189
Все для победы Коронавирус

Правительство повысило авансы по госконтрактам до 50%

03.05.2020 20:39
Комментарии
Правительство повысило авансы по госконтрактам до 50%

Ранее по госконтрактам в качестве авансового платежа выплачивали 30% от стоимости договора.

Правительство Российской Федерации повысило авансы по контрактам для государственных нужд с целью поддержки бизнеса в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Теперь организации, заключившие такие договора, смогут получить авансовый платеж до 50% от общей стоимости контракта, если предельные размеры авансов не установлены для таких договоров иными нормативными правовыми актами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале российского правительства, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее по госконтрактам в качестве авансового платежа выплачивали 30% от стоимости договора.

Комментировать (без регистрации)
Пресс-секретарь премьера: Мишустин чувствует себя нормально
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Час Земли». Борьба с изменением климата или отказ от индустриальной цивилизации?

«Час Земли». Борьба с изменением климата или отказ от индустриальной цивилизации?
Наука и технологии

Энергия солнца, ГМО и необычные астрономические явления. ТОП-10 новостей науки за апрель

Энергия солнца, ГМО и необычные астрономические явления. ТОП-10 новостей науки за апрель
Наука и технологии

Германия отказалась от «Северного потока-2». Газопровод ждут ограничения

Германия отказалась от «Северного потока-2». Газопровод ждут ограничения
Экономика 25

Цена ленд-лиза. Какой вклад в Победу сделали поставки в СССР из США?

Цена ленд-лиза. Какой вклад в Победу сделали поставки в СССР из США?
Общество 2

МФО получат 2 млрд рублей из бюджета. Помощь россиянам – кредиты под 350%

МФО получат 2 млрд рублей из бюджета. Помощь россиянам – кредиты под 350%
Экономика 11

Мишустин не вернется в кресло премьер-министра. Отставку ему обеспечил коронавирус

Мишустин не вернется в кресло премьер-министра. Отставку ему обеспечил коронавирус
Политика 4

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции?

ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции?

В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти

В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти

В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию

В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию

В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19

В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19

Новости дня

03 МАЙ, 19:24 Ученые обнаружили еще одну причину высокой смертности от COVID-19 Ученые обнаружили еще одну причину высокой смертности от COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
03 МАЙ, 18:07 Бывший канцлер ФРГ предложил отменить антироссийские санкции Бывший канцлер ФРГ предложил отменить антироссийские санкции
03 МАЙ, 17:13 Белоруссия не будет отменять парад Победы из-за коронавируса Белоруссия не будет отменять парад Победы из-за коронавируса
03 МАЙ, 15:53 Способное достроить СП-2 судно подошло к берегам Калининграда Способное достроить СП-2 судно подошло к берегам Калининграда
03 МАЙ, 15:08 Россиянам придется еще некоторое время жить с ограничениями Россиянам придется еще некоторое время жить с ограничениями
03 МАЙ, 13:15 За сутки в России выявили 10633 случая заражения COVID-19 За сутки в России выявили 10633 случая заражения COVID-19
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
03 МАЙ, 12:44 Пресс-секретарь премьера: Мишустин чувствует себя нормально Пресс-секретарь премьера: Мишустин чувствует себя нормально

Узнай, страна!

01 МАЙ, 09:41 ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции? ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
30 АПР, 15:12 В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти
30 АПР, 14:36 В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию
30 АПР, 14:16 В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19 В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19
30 АПР, 11:52 В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича
30 АПР, 11:43 В Приморском крае впервые на Дальнем Востоке освоили производство корабельной мебели В Приморском крае впервые на Дальнем Востоке освоили производство корабельной мебели
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
30 АПР, 11:05 В Ульяновской области начались работы по модернизации птицефабрики за 0,5 млрд рублей В Ульяновской области начались работы по модернизации птицефабрики за 0,5 млрд рублей
29 АПР, 17:47 ТОП-10 достижений апреля: как в России ускоренно строили мега-больницы, запускали СЭС и сеяли хлеб? ТОП-10 достижений апреля: как в России ускоренно строили мега-больницы, запускали СЭС и сеяли хлеб?
29 АПР, 13:00 В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов
29 АПР, 12:35 В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter