Бывший канцлер ФРГ предложил отменить антироссийские санкции

Герхард Шредер считает, что санкции в отношении России подрывают "дух доверия", который сложился между Берлином и Москвой после окончания Второй мировой войны.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер предложил немецкому федеральному правительству снять санкции с Российской Федерации. По его словам, сейчас Берлин и Москва нуждаются в тесном сотрудничестве из-за мирового экономического кризиса на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

"Поэтому бессмысленные санкции должны быть отменены", - считает Шредер.

Политик также отметил, что в данном вопросе Берлин должен действовать исходя не только из политических, но и исторических соображений. Он пояснил, что антироссийские ограничительные меры подрывают "дух доверия", который сложился между Германией и Россией после окончания Второй мировой войны, пишет "Российская газета" со ссылкой на немецкое издание Tagesspiegel.