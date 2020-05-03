Белоруссия не будет отменять парад Победы из-за коронавируса

Александр Лукашенко призвал организаторов мероприятия не принуждать белорусов к обязательному посещению парада к 75-летию Победы.

В воскресенье, 3 мая, лидер Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что парад к 75-летию Победы в Минске состоится, так как он имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение. Президент отметил, что очень многие белорусы хотят, чтобы 9 мая 2020 года мероприятие в честь Великой Отечественной войны, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, все же прошло. По словам Лукашенко, его беспокоит тот факт, что в случае отмены парада граждане Белоруссии скажут, что власти испугались. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на агентство БЕЛТА.

Кроме того белорусский президент призвал организаторов мероприятия не принуждать людей к обязательному посещению парада к 75-летию Победы, а также попросил поберечь ветеранов и стариков из-за угрозы распространения коронавируса.

Согласно официальным данным статистического бюро Worldometer, на 2 мая 2020 года в Белоруссии число инфицированных достигло 15828 человек, 3117 человек выздоровели, 97 пациентов скончались от инфекции COVID-19.