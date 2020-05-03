Россиянам придется еще некоторое время жить с ограничениями
03.05.2020 15:08
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Введенные меры предосторожности из-за коронавируса будут сниматься постепенно.
- Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину, как и всем российским гражданам, придется еще некоторое время жить и работать в режиме ограничений из-за новой коронавирусной инфекции. Также он подчеркнул, что введенные меры предосторожности будут сниматься постепенно, информирует ТАСС.
- В свою очередь генеральный директор ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН Сергей Бойцов заявил, что в стране нужно ужесточить ограничения и степень ответственности за нарушение карантина. По его словам, прирост инфицированных может быть связан с тем, что россияне не соблюдают режим самоизоляции. При этом основной причиной резкого роста числа заразившихся COVID-19 Сергей Бойцов считает увеличение количества тестов на коронавирус, пишет РБК.
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