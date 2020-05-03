За сутки в России выявили 10633 случая заражения COVID-19

Общее число инфицированных в Российской Федерации достигло 134687 человек.

Российские врачи за прошедшие 24 часа обнаружили 10633 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Отмечается, что это рекордный прирост инфицированных за все время эпидемии, рассказали 3 мая, в воскресенье, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Москве (5948 инфицированных), Подмосковье (822 инфицированных) и Санкт-Петербурге (295 инфицированных).

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в Российской Федерации достигло 134687 человек, 16639 человек вылечились, 1280 человек скончались от осложнений.