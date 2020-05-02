Российские школы завершат учебный год с 15 мая до 5 июня

Окончательное решение о сроках завершения учебного года каждый регион РФ будет принимать самостоятельно.

Министерство просвещения России дало рекомендации российским субъектам касательно сроков завершения учебного года в школах из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Уточняется, что 1-8 классам предлагается окончить учебный год до 15 или 16 мая, 10 классам - до 29 или 30 мая, 9 и 11 классам - до 5 июня. Об этом рассказала пресс-служба ведомства. В сообщении также сказано, что окончательное решение о сроках завершения учебного года каждый регион Российской Федерации будет принимать самостоятельно с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на местах, пишет РБК.