Ученые отложили дату окончания пандемии в России

Сингапурские исследователи полагают, что вспышка коронавируса в РФ завершится к 8 августа 2020 года.

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания пандемии новой коронавирусной инфекции в России. По их мнению, распространение COVID-19 на российской территории должно прекратится к 8 августа текущего года. Ранее исследователи полагали, что вспышка коронавируса в РФ завершится к 4 августа 2020 года.

Также сингапурские ученые предупредили, что дата окончания пандемии в России может снова измениться (в любую сторону) в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации, количества инфицированных и принимаемых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.