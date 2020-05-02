В России число заболевших коронавирусом увеличилось на 9623 человека

Общее количество заболевших за все время пандемии достигло 124054 человек.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории РФ сообщили, что за последние сутки в стране зарегистрировали 9623 новых случаев инфицирования COVID-19. Наибольшее количество зараженных выявлено в Москве (5368 человек), Подмосковье (807 человек), Санкт-Петербурге (323 человек) и Нижегородской области (320 человек).

Уточняется, что в России общее количество заболевших за все время пандемии достигло 124054 человек, 15013 человек выздоровело, 1222 человека умерли от коронавируса.