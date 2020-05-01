Директор НИИ Склифосовского рассказал о коварной особенности COVID-19

Сергей Петриков попросил россиян по возможности не нарушать режим самоизоляции.

Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал о коварной особенности новой вирусной пневмонии. Врач пояснил, что состояние инфицированных может резко измениться. По его словам, особенность коронавируса заключается в том, что заболевание COVID-19 может протекать в легкой или средней форме, но в один день состояние пациента может резко ухудшиться и он умирает. В связи с этим Петриков попросил российских граждан позаботиться о своем здоровье и по возможности не нарушать режим самоизоляции, пишет РИА Новости.