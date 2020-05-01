Премьер поздравил граждан РФ с 1 мая

Михаил Мишустин подчеркнул, что ФНПР многое делает для того, чтобы максимально сохранить рабочие места, здоровье россиян и создать безопасные условия труда.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил всех жителей страны с Днем весны и труда.

"Желаю вам крепкого здоровья и всего наилучшего", - говорится в обращении.

Уточняется, что поздравление главы правительства к гражданам зачитал председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков во время "Профсоюзной переклички".

В своем обращении премьер напомнил о богатой истории этого праздника, добавив, что его отмечают во многих странах мира. По словам Мишустина, День весны и труда объединяет людей, которые привыкли к трудной работе и могут "добиваться успехов честным и добросовестным трудом".

Кроме того глава российского правительства отметил роль ФНПР в совершенствовании трудового законодательства, а также в отстаивании прав и интересов работников. Мишустин заключил, что Федерация многое делает для того, чтобы максимально сохранить рабочие места, здоровье россиян и создать безопасные условия труда, пишет РИА Новости.