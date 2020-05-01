В РФ за сутки коронавирусом заразились почти 8 тысяч человек

В стране общее число инфицированных достигло 114431 человек.

За минувшие 24 часа российские медики выявили 7933 новых случаев заболевания инфекцией COVID-19, это самый большой прирост инфицированных в Российской Федерации за все время пандемии. Наибольшее число заразившихся обнаружено в Москве (3561 человек), Подмосковье (797 человек) и Санкт-Петербурге (349 человек). Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество инфицированных в стране достигло 114431 человек. При этом выздоровело 13220 человек, 1169 человек скончались от коронавируса.