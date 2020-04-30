Американская разведка не подтвердила искусственное происхождение коронавируса

Американские спецслужбы выступили с заявлением о происхождении коронавируса.

На фото: сотрудники Уханьского института вирусологии. EPA

Разведывательное сообщество США (United States Intelligence Community, IC) пришло к выводу, что вирус COVID-19 не был генетически модифицирован либо создан искусственно в одной из секретных лабораторий. Об этом сообщается в заявлении, которое было опубликовано управлением директора Национальной разведки Соединенных Штатов.

В заявлении указано, что американское Разведывательное сообщество согласно с мнением ученых о том, что коронавирус не был создан искусственно.

Тем не менее, отмечается, что сотрудники американских спецслужб будут и далее изучать появляющуюся информацию, чтобы выяснить, началась ли вспышка коронавирусной инфекции в результате контакта с зараженными животными либо это произошло вследствие несчастного случая в китайской лаборатории в городе Ухань, пишет freenews.live.