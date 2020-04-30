В Совфеде назвали срок возобновления международного авиасообщения

Россия возобновит авиасообщение с другими странами только после появления вакцины против COVID-19.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в эфире радиостанции «Говорит Москва», рассказал, когда Россия откроет международное авиасообщение. По его словам, для открытия границ необходимо дождаться появления вакцины против COVID-19. Ведь без вакцины не удастся победить коронавирус, а при открытии границ есть серьезный риск того, что въезжающие завезут с собой инфекцию. Причем Джабаров отметил, что возобновлять международное сообщение не с кем, так как другие страны тоже не стремятся открывать авиасообщение.