Свертывание крови является частой причиной смерти у пациентов с COVID-19

Новое исследование ирландских ученых обнаружило аномальное свертывание крови у некоторых пациентов с COVID-19, которое привело к их гибели.

Исследование, проведенное учеными-клиницистами из Университета медицины и здравоохранения, Королевской коллегии хирургов Ирландии (RCSI), Ирландского центра сосудистой биологии и больницы Сент-Джеймс, Дублин, показало, что ирландские пациенты, поступившие в больницу с тяжелой инфекцией COVID-19, имели аномальное свертывание крови, что привело к смерти некоторых из них.

Авторы работы обнаружили, что у ирландских пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19 происходит аномальное свертывание крови, вызывающее образование микротромбов в легких. Они также обнаружили, что ирландские пациенты с более высоким уровнем свертываемости крови имели значительно худший прогноз и с большей вероятностью потребовали госпитализации.

«Наши новые результаты показывают, что COVID-19 связан с уникальным типом расстройства свертывания крови, который в основном сосредоточен в легких и который, несомненно, способствует высоким уровням смертности, наблюдаемым у пациентов с COVID-19», - сказал профессор Джеймс О'Доннелл, директор Ирландского центра сосудистой биологии, RCSI и консультант-гематолог в Национальном центре коагуляции в больнице Святого Джеймса, Дублин. «В дополнение к пневмонии, поражающей небольшие воздушные мешочки в легких, мы также обнаруживаем сотни легких тромбов по всему легкому. Этот сценарий не наблюдается при других типах легочной инфекции и объясняет, почему уровни кислорода в крови резко падают при тяжелой форме коронавирусной инфекции».

Понимание того, как эти микротромбы образуются в легком, крайне важно, чтобы врачи могли разработать более эффективные методы лечения для пациентов, особенно в группах высокого риска, пишет EurekAlert.

«Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, могут ли различные методы разжижения крови играть роль у отдельных пациентов с высоким риском, чтобы снизить риск образования сгустков», - сказал профессор О'Доннелл.

Появляющиеся данные также показывают, что аномальная проблема свертывания крови у пациентов с COVID-19 приводит к значительному увеличению риска сердечных приступов и инсультов.