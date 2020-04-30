Власти Москвы назвали банки, которые окажут помощь бизнесу
Банки компенсируют 6% ставки по кредитам, оформленным до 15 апреля текущего года, а по новым кредитам 8% ставки компенсируют власти Москвы.
Власти Москвы составили список банков, которые будут выдавать льготные кредиты бизнесу. Так, в список вошли:
- Сбербанк,
- Совкомбанк,
- Альфа-банк,
- ВТБ,
- Открытие,
- Райффайзенбанк,
- Росбанк,
- Зенит,
- Промсвязьбанк,
- Возрождение,
- Интеза
- Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства.
Данные кредитные организации будут выдавать московским бизнесменам всех сфер деятельности новые льготные кредиты, ставка по которым составит порядка 3–7% годовых, так как власти Москвы будут субсидировать до 8% ставки. Что же касается кредитов, оформленных до 15 апреля, то ставка по ним будет автоматически пересчитана, а банки компенсируют 6% ставки. Причем единственным условием получения кредита будет расходование средств на деятельность в пределах Москвы, пишет РБК.
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