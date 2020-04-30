Власти Москвы назвали банки, которые окажут помощь бизнесу

Банки компенсируют 6% ставки по кредитам, оформленным до 15 апреля текущего года, а по новым кредитам 8% ставки компенсируют власти Москвы.

Власти Москвы составили список банков, которые будут выдавать льготные кредиты бизнесу. Так, в список вошли:

Сбербанк,

Совкомбанк,

Альфа-банк,

ВТБ,

Открытие,

Райффайзенбанк,

Росбанк,

Зенит,

Промсвязьбанк,

Возрождение,

Интеза

Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства.

Данные кредитные организации будут выдавать московским бизнесменам всех сфер деятельности новые льготные кредиты, ставка по которым составит порядка 3–7% годовых, так как власти Москвы будут субсидировать до 8% ставки. Что же касается кредитов, оформленных до 15 апреля, то ставка по ним будет автоматически пересчитана, а банки компенсируют 6% ставки. Причем единственным условием получения кредита будет расходование средств на деятельность в пределах Москвы, пишет РБК.