Главварч Коммунарки призвывает россиян оставаться дома во время праздников

Необходимо серьезно отнестись к опасности, оставаться дома и соблюдать все необходимые меры по предотвращению заражения.

Главврач Коммунарки Денис Проценко напомнил россиянам об опасности коронавируса. Он призвал всех оставаться дома, не ходить гулять и не встречаться с друзьями во время майских праздников. По его словам, необходимо соблюдать режим самоизоляции, поскольку болезнь не отступила, тяжелых случаев заражения коронавирусом выявляется сейчас больше, чем раньше. Проценко подчеркнул, что растет также и процент заразившихся среди молодежи, пишет РИА Новости.