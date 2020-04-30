Китай ответил США на угрозы наказания за пандемию COVID-19

Коронавирус является общей бедой, справиться с которой можно только совместными усилиями мирового сообщества.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан ответил США на угрозы наказать Китай за распространение коронавирусной инфекции по миру. Так, в Китае напомнили, что COVID-19 является общей бедой, а сам Китай является не пособником вируса, но пострадавшей стороной, также, как и весь мир. Гэн Шуан еще раз напомнил Штатам, что мировое сообщество должно сплотиться перед угрозой пандемии, ведь только совместными усилиями можно справиться с вирусом, пишет РИА Новости.