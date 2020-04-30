Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
30 АПР, 15:52 МСК
USD (ЦБ)    72,7263
EUR (ЦБ)    79,1189

30 АПР, 15:52 МСК
USD (ЦБ)    72,7263
EUR (ЦБ)    79,1189
Все для победы Коронавирус

Китай ответил США на угрозы наказания за пандемию COVID-19

30.04.2020 15:18
Комментарии
Китай ответил США на угрозы наказания за пандемию COVID-19

Коронавирус является общей бедой, справиться с которой можно только совместными усилиями мирового сообщества.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан ответил США на угрозы наказать Китай за распространение коронавирусной инфекции по миру. Так, в Китае напомнили, что COVID-19 является общей бедой, а сам Китай является не пособником вируса, но пострадавшей стороной, также, как и весь мир. Гэн Шуан еще раз напомнил Штатам, что мировое сообщество должно сплотиться перед угрозой пандемии, ведь только совместными усилиями можно справиться с вирусом, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
ВОЗ: второй волны коронавируса избежать не удастся
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Кремль подтвердил – материальной помощи россиянам не будет

Кремль подтвердил – материальной помощи россиянам не будет
Экономика

Сбербанк потерял почти 50% прибыли в первом квартале. Банк готовится к кризису

Сбербанк потерял почти 50% прибыли в первом квартале. Банк готовится к кризису
Экономика

«Газпром» стал убыточным. Монополия тратится на газопроводы в ущерб себе

«Газпром» стал убыточным. Монополия тратится на газопроводы в ущерб себе
Экономика

Саудовская Аравия победила Россию в нефтяной войне. Страна захватила рынок Европы

Саудовская Аравия победила Россию в нефтяной войне. Страна захватила рынок Европы
Экономика 3

В России ожидается 6 млн безработных после пандемии коронавируса

В России ожидается 6 млн безработных после пандемии коронавируса
Экономика

МВД требует доступа к банковской тайне россиян. Обещают бороться с преступностью

МВД требует доступа к банковской тайне россиян. Обещают бороться с преступностью
Экономика

Узнай, страна

В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти

В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти

В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию

В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию

В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19

В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19

В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича

В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича

Новости дня

15:51 Главварч Коммунарки призвывает россиян оставаться дома во время праздников Главварч Коммунарки призвывает россиян оставаться дома во время праздников
Легкую промышленность могут внести в список пострадавших от COVID-19 отраслей
Легкую промышленность могут внести в список пострадавших от COVID-19 отраслей
14:34 ВОЗ: второй волны коронавируса избежать не удастся ВОЗ: второй волны коронавируса избежать не удастся
14:17 Песков напомнил, когда начнется выход из режима самоизоляции Песков напомнил, когда начнется выход из режима самоизоляции
13:35 Верховный суд назвал условия получения отсрочки по кредитам Верховный суд назвал условия получения отсрочки по кредитам
12:30 Россиянам обещают экстремально жаркое лето Россиянам обещают экстремально жаркое лето
12:09 Парковка в Москве будет бесплатной во время майских праздников Парковка в Москве будет бесплатной во время майских праздников
Дмитрий Песков: в России могут быть приняты новые меры поддержки экономики
Дмитрий Песков: в России могут быть приняты новые меры поддержки экономики
11:22 За минувшие сутки в России обнаружено 7099 новых случаев инфицирования COVID-19 За минувшие сутки в России обнаружено 7099 новых случаев инфицирования COVID-19

Узнай, страна!

15:12 В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти
Минтруд рассказал об «окне возможностей» в ситуации с COVID-19
Минтруд рассказал об «окне возможностей» в ситуации с COVID-19
14:36 В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию
14:16 В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19 В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19
11:52 В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича
11:43 В Приморском крае впервые на Дальнем Востоке освоили производство корабельной мебели В Приморском крае впервые на Дальнем Востоке освоили производство корабельной мебели
11:05 В Ульяновской области начались работы по модернизации птицефабрики за 0,5 млрд рублей В Ульяновской области начались работы по модернизации птицефабрики за 0,5 млрд рублей
Решить ситуацию: в ближайшие дни вахтовиков Чаяндинского месторождения вывезут из Якутии
Решить ситуацию: в ближайшие дни вахтовиков Чаяндинского месторождения вывезут из Якутии
29 АПР, 17:47 ТОП-10 достижений апреля: как в России ускоренно строили мега-больницы, запускали СЭС и сеяли хлеб? ТОП-10 достижений апреля: как в России ускоренно строили мега-больницы, запускали СЭС и сеяли хлеб?
29 АПР, 13:00 В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов
29 АПР, 12:35 В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей
29 АПР, 12:06 В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter