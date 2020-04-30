ВОЗ: второй волны коронавируса избежать не удастся

Избавиться от коронавируса можно только после того, как появится вакцина.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что мир не сможет избежать второй волны коронавируса. По ее словам, у большинства населения планеты нет иммунитета к COVID-19, поэтому, вторая волна инфицирования коронавирусной инфекцией обязательно будет. При этом она особо подчеркнула, что до того момента, пока не будет изобретена вакцина от COVID-19, полностью справиться с вирусом не удастся, пишет ТАСС.