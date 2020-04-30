Песков напомнил, когда начнется выход из режима самоизоляции

Введенные ограничения будут постепенно отменяться начиная с 12 мая.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил решение главы России о признании 6,7 и 8 мая нерабочими днями. Поэтому, выход из режима самоизоляции начнется с 12 мая. Тем не менее Песков отметил, что снятие ограничений не будет одномоментным и выход из режима самоизоляции будет осуществляться постепенно, в медленном темпе, пишет РИА Новости.