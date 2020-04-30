За минувшие сутки в России обнаружено 7099 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество инфицированных в стране превысило 106 тыс. человек.

За прошедшие сутки в России обнаружено 7099 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. А общее число зараженных в стране достигло 106498 человек. 11619 пациентов в России выздоровело, 1073 человека скончались от инфекции.

Наибольшее количество инфицированных выявлено в столице. Московские врачи за сутки обнаружили 3093 инфицированных, а общее количество зараженных в Москве составило 53739 человек.