Дмитрий Песков: в России могут быть приняты новые меры поддержки экономики

В интервью RTVI официальный представитель Кремля не исключил, что власти страны могут принять еще один пакет мер из-за пандемии коронавируса.

Новый план

Поднимая важнейшую для экономики тему, пресс-секретарь главы государства отметил, что в условиях новой реальности необходимо быть еще более эффективными и современными. Комментируя вероятность принятия еще одного пакета экономических мер, Дмитрий Песков заявил:

«… Президент поручил готовить новый пакет мер поддержки, а главное – президент поручил готовить национальный план развития экономики».

При этом, по его словам, имеются в виду не просто антикризисные меры, а план, который будет учитывать новую реальность текущего кризиса, а также заставлять меняться, становится еще более эффективными, современными, и главное – способными реагировать колебания, которые наблюдаются в данный момент, заявил представитель Кремля. Отметив целесообразность ранее озвученных Путиным двух пакетов мер.

Глубина кризиса

Что касается кризисной ситуации, которая ждет Россию после пандемии коронавируса, то ее глубину вряд ли можно точно проанализировать. И, вероятно, как считает Песков, сейчас нет специалистов, которые могли бы это сделать.

«…И вряд ли есть сейчас экономисты, которые могут с высокой долей точности предположить кризис в той или иной области экономики, который будет через месяц, через два или через три, через четыре», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента.

При этом, в существующих условиях власти во всем мире стремятся принимать именно те меры поддержки, которые соответствуют потенциалу той или иной страны. То есть те, которые, как считают власти, лучше всего будут помогать экономике переживать сложный период.

Прямая помощь

Затронул Дмитрий Песков и тему так называемой прямой помощи. По его словам, такую вероятность нельзя исключать, учитывая тот факт, что самое важное – это предоставить возможность продолжения экономической жизни. Вместе с этим сама помощь может стать как прямой, так и косвенной.