Минтруд рассказал об «окне возможностей» в ситуации с COVID-19
Ряд отраслей, включая компании, которые специализируются на информационных технологиях, доставке и сельском хозяйстве, могут увидеть в сложившейся ситуации с пандемией дополнительные возможности.
Окно возможностей
Глава Минтруда Антон Котяков убежден: некоторые компании в условиях распространения коронавирусной инфекции могут воспользоваться ситуацией и извлечь из этого выгоду в плане развития. Комментируя происходящее в беседе с ТК «Россия 24», министр заявил:
«Многие отрасли на сегодняшний день видят в этой ситуации, скажем так, окно возможностей, это и IT-подразделения, и доставка, это и сельское хозяйство, предприятия лёгкой промышленности, которые занимаются производством продуктов первой необходимости».
При этом, как пояснил Антон Котяков, компании действительно используют случай и наращивают объемы производства в сложившихся условиях домашней самоизоляции из-за с COVID-19 как в России, как и по всему миру.
Кто пострадал больше всех
Ранее в Минпромторге заявляли о том, что в ситуации с коронавирусной инфекцией и ограничениями самыми пострадавшими отраслями оказались автодилеры и предприятия общепита. Это особенно заметно на фоне предприятий, чье производство работает практически круглосуточно.
«Что касается предприятий, которые в принципе не имеют даже возможности выйти – это общепит, например, им хуже всего, потому что они не работают вообще. Общественное питание, непродовольственная торговля. Это сервисы, в том числе и автодилеры», – приводит ТАСС слова главы министерства Дениса Мантурова.
Если говорить о перспективах развития, то, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, делать какие-либо прогнозы относительно развития российского автопрома в существующих условиях достаточно сложно:
«Вызовы поступают каждый день, каждый час, нужно их регулировать в ручном режиме. Но навряд ли сейчас можно делать какие-то прогнозы на год или на два года вперед. Поэтому, конечно, очень сложно, и требуется особая ответственность для того, чтобы принимать решения».
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