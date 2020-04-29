Минтруд рассказал об «окне возможностей» в ситуации с COVID-19

Ряд отраслей, включая компании, которые специализируются на информационных технологиях, доставке и сельском хозяйстве, могут увидеть в сложившейся ситуации с пандемией дополнительные возможности.

Окно возможностей

Глава Минтруда Антон Котяков убежден: некоторые компании в условиях распространения коронавирусной инфекции могут воспользоваться ситуацией и извлечь из этого выгоду в плане развития. Комментируя происходящее в беседе с ТК «Россия 24», министр заявил:

«Многие отрасли на сегодняшний день видят в этой ситуации, скажем так, окно возможностей, это и IT-подразделения, и доставка, это и сельское хозяйство, предприятия лёгкой промышленности, которые занимаются производством продуктов первой необходимости».

При этом, как пояснил Антон Котяков, компании действительно используют случай и наращивают объемы производства в сложившихся условиях домашней самоизоляции из-за с COVID-19 как в России, как и по всему миру.

Кто пострадал больше всех

Ранее в Минпромторге заявляли о том, что в ситуации с коронавирусной инфекцией и ограничениями самыми пострадавшими отраслями оказались автодилеры и предприятия общепита. Это особенно заметно на фоне предприятий, чье производство работает практически круглосуточно.

«Что касается предприятий, которые в принципе не имеют даже возможности выйти – это общепит, например, им хуже всего, потому что они не работают вообще. Общественное питание, непродовольственная торговля. Это сервисы, в том числе и автодилеры», – приводит ТАСС слова главы министерства Дениса Мантурова.

Если говорить о перспективах развития, то, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, делать какие-либо прогнозы относительно развития российского автопрома в существующих условиях достаточно сложно: