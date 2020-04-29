В России зафиксировано 5841 случай инфицирования COVID-19 за сутки

Общее количество зараженных достигло 99399 человек.

За минувшие сутки в России медики обнаружили 5841 случай инфицирования коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Москве - 2220 зараженных, а общее количество зараженных в столице достигло 50646 человек.

Всего в России по предоставленным оперативным штабом данным зафиксировано 99399 инфицированных COVID-19. 10286 пациентов выздоровели, 972 человека скончались.