В России зафиксировано 5841 случай инфицирования COVID-19 за сутки
29.04.2020 12:26
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Общее количество зараженных достигло 99399 человек.
За минувшие сутки в России медики обнаружили 5841 случай инфицирования коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Москве - 2220 зараженных, а общее количество зараженных в столице достигло 50646 человек.
Всего в России по предоставленным оперативным штабом данным зафиксировано 99399 инфицированных COVID-19. 10286 пациентов выздоровели, 972 человека скончались.
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