Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
29 АПР, 13:40 МСК
USD (ЦБ)    74,5706
EUR (ЦБ)    80,7749

29 АПР, 13:40 МСК
USD (ЦБ)    74,5706
EUR (ЦБ)    80,7749
Все для победы Коронавирус

Решить ситуацию: в ближайшие дни вахтовиков Чаяндинского месторождения вывезут из Якутии

29.04.2020 12:06
Комментарии
Решить ситуацию: в ближайшие дни вахтовиков Чаяндинского месторождения вывезут из Якутии

Как сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, соответствующая договоренность была достигнута с ПАО «Газпром». Как известно, на месторождении сейчас находится несколько тысяч человек, из которых подавляющее большинство – приезжие.

Сложная ситуация

Сегодня в Якутии, как и в ряде российских регионов, наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса. Серьезность проблемы ощущается в том числе и на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, на территории которого находится 34 вахтовых поселка из подрядных организаций «Газпрома». В общей сложности здесь находится порядка десяти тысяч человек. В данный момент в местных больницах находится 56 человек, еще 39 были отправлены в медучреждение в Ноябрьск (ЯНАО).

На прошлой неделе были собраны пробы у всех, кто находится на территории месторождения. Полных итогов еще нет, однако уже известно, что заболевших коронавирусной инфекцией будет много.

По договоренности местных властей с «Газпромом» вахтовики будут доставлены до своих регионов, по прилету здоровых отправят в обсерваторы, больных – в инфекционные больницы.

Договоренность с властями

«На территории вместе со специалистами «Газпрома» работают наши медики и специалисты Управления Роспотребнадзора республики», – проинформировал Айсен Николаев.

Кроме этого, как рассказал глава Якутии, согласно поручению зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой на днях МЧС развернет на территории месторождения мобильный госпиталь.

Ситуация осложняется тем, что бригады, которые закончили работу, не имеют возможности покинуть территорию месторождения. Кроме этого, до конца не закончен процесс по разделению на заболевших и здоровых. Для более ускоренного решения вопроса, как рассказал глава региона, на место прибудут руководители подрядных организаций.

Комментировать (без регистрации)
Чукотка предлагает ввести районный коэффициент для бизнеса
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

МВД требует доступа к банковской тайне россиян. Обещают бороться с преступностью

МВД требует доступа к банковской тайне россиян. Обещают бороться с преступностью
Экономика

Данные 12 млн россиян, обратившихся за кредитами, выставили на продажу

Данные 12 млн россиян, обратившихся за кредитами, выставили на продажу
Экономика

Российские нефтяники теряют до 8 долларов за каждый баррель

Российские нефтяники теряют до 8 долларов за каждый баррель
Экономика

Правительство вложит резервы России в госдолг Китая. Россиянам в помощи отказано

Правительство вложит резервы России в госдолг Китая. Россиянам в помощи отказано
Экономика 1

Путин продлил карантин до 12 мая. Правительству поручил план восстановления экономики

Путин продлил карантин до 12 мая. Правительству поручил план восстановления экономики
Политика

Солдатский хлеб. Как обеспечивали фронт продовольствием в Великую Отечественную войну?

Солдатский хлеб. Как обеспечивали фронт продовольствием в Великую Отечественную войну?
Общество

Узнай, страна

В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов

В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов

В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей

В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей

В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ

В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ

В Подмосковье запустили серийное производство новых картофелепосадочных машин, адаптированных для РФ

В Подмосковье запустили серийное производство новых картофелепосадочных машин, адаптированных для РФ

Новости дня

13:22 Минтруд рассказал об «окне возможностей» в ситуации с COVID-19 Минтруд рассказал об «окне возможностей» в ситуации с COVID-19
Чукотка предлагает ввести районный коэффициент для бизнеса
Чукотка предлагает ввести районный коэффициент для бизнеса
13:09 Россиянам запретили пикники на майские праздники Россиянам запретили пикники на майские праздники
12:26 В России зафиксировано 5841 случай инфицирования COVID-19 за сутки В России зафиксировано 5841 случай инфицирования COVID-19 за сутки
11:39 Рост ВВП России в I квартале составил 1,8% Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%
11:27 Россияне сокращают пребывание в интернете Россияне сокращают пребывание в интернете
10:54 В интернете продают данные россиян, обращавшихся в МФО за кредитами В интернете продают данные россиян, обращавшихся в МФО за кредитами
Опрос ТПП: половина российских бизнесменов не смогли получить господдержку
Опрос ТПП: половина российских бизнесменов не смогли получить господдержку
09:48 Эпидемия коронавируса в России закончится в августе Эпидемия коронавируса в России закончится в августе

Узнай, страна!

13:00 В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов
«Окно захлопнулось»: мир рискует остаться без российской пшеницы
«Окно захлопнулось»: мир рискует остаться без российской пшеницы
12:35 В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей
12:06 В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ
11:36 В Подмосковье запустили серийное производство новых картофелепосадочных машин, адаптированных для РФ В Подмосковье запустили серийное производство новых картофелепосадочных машин, адаптированных для РФ
11:24 В Архангельской области на крупнейшем в России судостроительном заводе запущено новое оборудование В Архангельской области на крупнейшем в России судостроительном заводе запущено новое оборудование
10:49 В Приморье успешно доставлен батопорт для крупнейшего в России сухого дока мега-судоверфи «Звезда» В Приморье успешно доставлен батопорт для крупнейшего в России сухого дока мега-судоверфи «Звезда»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
28 АПР, 16:32 Самара подготовилась к присвоению почетного звания «Город трудовой доблести» в честь 75-летия Победы Самара подготовилась к присвоению почетного звания «Город трудовой доблести» в честь 75-летия Победы
28 АПР, 15:59 В Свердловской области переоборудовали один из крупнейших российских заводов по производству труб В Свердловской области переоборудовали один из крупнейших российских заводов по производству труб
28 АПР, 15:42 На Ставрополье открылся комбинат по производству мясных деликатесов для обеспечения курортов региона На Ставрополье открылся комбинат по производству мясных деликатесов для обеспечения курортов региона
28 АПР, 15:23 В Ярославской области завершен первый этап модернизации сыродельно-молочного завода за 1 млрд рублей В Ярославской области завершен первый этап модернизации сыродельно-молочного завода за 1 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter