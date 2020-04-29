Решить ситуацию: в ближайшие дни вахтовиков Чаяндинского месторождения вывезут из Якутии

Как сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, соответствующая договоренность была достигнута с ПАО «Газпром». Как известно, на месторождении сейчас находится несколько тысяч человек, из которых подавляющее большинство – приезжие.

Сложная ситуация

Сегодня в Якутии, как и в ряде российских регионов, наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса. Серьезность проблемы ощущается в том числе и на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, на территории которого находится 34 вахтовых поселка из подрядных организаций «Газпрома». В общей сложности здесь находится порядка десяти тысяч человек. В данный момент в местных больницах находится 56 человек, еще 39 были отправлены в медучреждение в Ноябрьск (ЯНАО).

На прошлой неделе были собраны пробы у всех, кто находится на территории месторождения. Полных итогов еще нет, однако уже известно, что заболевших коронавирусной инфекцией будет много.

По договоренности местных властей с «Газпромом» вахтовики будут доставлены до своих регионов, по прилету здоровых отправят в обсерваторы, больных – в инфекционные больницы.

Договоренность с властями

«На территории вместе со специалистами «Газпрома» работают наши медики и специалисты Управления Роспотребнадзора республики», – проинформировал Айсен Николаев.

Кроме этого, как рассказал глава Якутии, согласно поручению зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой на днях МЧС развернет на территории месторождения мобильный госпиталь.

Ситуация осложняется тем, что бригады, которые закончили работу, не имеют возможности покинуть территорию месторождения. Кроме этого, до конца не закончен процесс по разделению на заболевших и здоровых. Для более ускоренного решения вопроса, как рассказал глава региона, на место прибудут руководители подрядных организаций.