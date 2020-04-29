Эпидемия коронавируса в России закончится в августе

Новой датой окончания эпидемии коронавируса в России названо 19 августа.

Специалисты лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна представили новые данные по сроку окончания эпидемии коронавируса в России. Так, согласно обновленным данным, ожидать окончания эпидемии следует не раньше 19 августа. При этом авторы разработанной модели расчета сроков эпидемии коронавируса предупредили, что в зависимости от того, какие меры будут приняты властями, срок окончания пандемии может сдвинуться в ту или иную сторону, пишет РИА Новости.