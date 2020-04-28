Опрос ТПП: половина российских бизнесменов не смогли получить господдержку

Более 50% предпринимателей сообщили о том, что за последнюю неделю темп их деятельности никак не изменился: бизнес как стоял, так и стоит. Треть опрошенных заявили об ухудшении положения: они не смогли попасть под господдержку и вынуждены сокращать кадры.

Опрос ТПП (Торгово-промышленной палаты) проходил с 20 по 27 апреля, его участниками стали 21 600 бизнесменов из 83 регионов, передает Интерфакс. Так, 26% респондентов проинформировали, что они были вынуждены перевести некоторых сотрудников в режим удаленной работы. 21% отправили часть сотрудников в отпуск за свой счет, еще 14% сократили размер заработной платы, отменив премии, а 11% и вовсе были вынуждены сократить штат.

10% участников опроса смогли сохранить основной штат, однако были вынуждены «проститься» со вспомогательным персоналом. При этом еще 8% бизнесменов только планируют осуществить ряд увольнений.

«В банк не пойдем»

Что касается беспроцентных кредитов на выплату зарплат, которые пообещали ряд российских банков, то 62% опрошенных заявили, что не стали использовать эту возможность, и даже не планируют этого делать. 17% попробовали воспользоваться этой мерой, однако в кредитной организации им заявили, что «у них нет нормативных документов на выдачу такого кредита». Еще 9% участников опроса получили от банка отказ, а 6% получили от банка ответ о том, что организация не уполномочена выдавать такие ссуды.

Показательным оказался процент по компаниям, которые не попали в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей – таких оказалось порядка 50%. В ТПП поясняют, что банки отказали трети опрошенных предпринимателей в предоставлении кредитных каникул, кредитов на зарплату, а также в реструктуризации кредитов и выдаче новых кредитов. Причем, без объяснения причин.

Подобная ситуация складывается в 75 регионах. Большая часть претензий, как отмечается, звучит в сторону Альфа-банка, ВТБ, Газпромбанка, а также Тинькофф банка и Сбербанка.

Примерно 50% бизнесменов и вовсе не собираются идти в тот или иной банк за поддержкой, поскольку вообще не видят реальной помощи, которую предлагает государство. Более того, они считают это «дополнительной нагрузкой и обременением на ближайший период в связи с отсутствием выручки и перспектив ее роста».

«На своих условиях»

В ходе опроса также выяснился один интересный факт: по словам респондентов, в каждом банке предъявляются свои условия и требования к выдаче кредитов, которые были обещаны со стороны государства. Плюс ко всему, от предпринимателей требуют, чтобы они предоставили документов больше, чем это оговаривается в стандартном пакете.

В частности, большая часть банков в первую очередь предлагают заемщикам свои продукты, с высокой процентной ставкой. То есть, не на льготных условиях в рамках господдержки, как должно было быть. По факту оказывается, что разброс процентов по новым кредитам может составлять от 7% до 28 % годовых.