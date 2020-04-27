Режим самоизоляции можно будет отменять после 12 мая

После 12 мая можно будет приступить к постепенному снятию ограничений в том случае, если на майских праздниках россияне будут соблюдать режим самоизоляции.

В том случае, если в течение майских праздников россияне будут оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, то уже начиная с 12 мая можно будет говорить о постепенном ослаблении режима. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом Попова сослалась на слова ученых, которые предлагают продлить ограничительный режим в России до 12 мая. Она подчеркнула, что в ведомстве согласны с мнением представителей научного сообщества, пишет Интерфакс.