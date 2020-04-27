Попова: после эпидемии COVID-19 наступит "новая нормальность"

После того, как будет отменен режим самоизоляции, всем россиянам придется изменить свои привычки и привыкать к "новой нормальности".

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой после того, как будет преодолена эпидемия коронавируса, в России наступит, и к ней надо готовиться уже сейчас, "новая нормальность". Всем россиянам придется поменять свои привычки, а особенно это коснется ресторанов, кафе и мест общественного питания, для которых будут введены новые правила работы, пишет РБК.

При этом, Попова отметила, что самоизоляция является единственным правильным путем предотвращения распространения эпидемии коронавируса. Принятые меры помогли снизить прирост числа инфицированных COVID-19 с 30% до менее чем 10%.