Петербуржцы смогут поехать на дачу во время майских праздников
27.04.2020 16:41
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Во время майских праздников жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут посетить свои дачи, но соблюдая определенные условия.
Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области разрешили выехать на дачи и садовые участки во время майских праздников. Тем не менее, есть ряд требований, которые власти предъявляют к дачникам:
- во время поездки владельцы или арендаторы участков должны иметь при себе подтверждающие владение или аренду документы;
- необходимо сделать все покупки в ближайших к дому магазинах и уже с ними ехать на дачу или садовый участок;
- по дороге необходимо минимизировать количество контактов с другими людьми;
- дачники, выезжающие на участки на личных автомобилях, должны ехать до своей дачи без остановок;
- покидать территорию дачи или садового участка люди могут только при условии необходимости, сообщает Фонтанка.ру.
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а справку, что не верблюд, где можно взять?Копия сойдет? Или только оригинал заразными сальными руками согласны будут ДОКУМЕНТ щупать?