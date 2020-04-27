Петербуржцы смогут поехать на дачу во время майских праздников

Во время майских праздников жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут посетить свои дачи, но соблюдая определенные условия.

Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области разрешили выехать на дачи и садовые участки во время майских праздников. Тем не менее, есть ряд требований, которые власти предъявляют к дачникам: