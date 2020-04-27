Россия обогнала Китай, врачи не "бегут" из Коммунарки, а ученые назвали срок окончания COVID-19

27.04.2020 15:56 Комментарии

Главврач Коммунарки опроверг слухи о "бегстве" персонала, Россия вышла на 9 место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных COVID-19, а сингапурские ученые назвали новый срок окончания распространения коронавируса в России.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия обогнала Китай по числу зараженных COVID-19 , в котором выявлено 83912 заболевших. Теперь Россия занимает 9 место в числе стран, в которых зафиксировано наибольшее количество инфицированных коронавирусной инфекцией.

, в котором выявлено 83912 заболевших. Теперь Россия занимает в числе стран, в которых зафиксировано наибольшее количество инфицированных коронавирусной инфекцией. Главврач Коммунарки Денис Проценко решительно опроверг все слухи, распространенные СМИ, о том, что из больницы "бежит" персонал. По его словам никто из младшего персонала за все время приема пациентов с коронавирусом не уволился. Также, Проценко прокомментировал заявления о невыплате больницей оплаты за работу своим сотрудникам. Главврач уточнил, что речь шла о работниках частной фирмы, работающей на аутсорсинге, и больница выплатила компании все средства, предусмотренные заключенным договором, пишет РИА Новости.

все слухи, распространенные СМИ, о том, что По его словам никто из младшего персонала за все время приема пациентов с коронавирусом не уволился. Также, Проценко Главврач уточнил, что речь шла о работниках частной фирмы, работающей на аутсорсинге, и больница выплатила компании все средства, предусмотренные заключенным договором, пишет РИА Новости. А ученые назвали очередную дату окончания распространения коронавируса в России. На этот раз ситуацию просчитали исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD). По мнению специалистов, окончание ситуации с COVID-19 в России наступит только в июле этого года.