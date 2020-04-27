В Кремле дали прогноз по пику коронавируса

Россия выйдет на плато по коронавирусу к середине мая.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия выйдет на плато по инфицированию коронавирусной инфекцией к середине мая. Такой информацией Песков поделился в интервью АиФ. А уже к концу июня санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране "станет полегче". Свой прогноз Песков основывает на ситуации с коронавирусом в других странах, сравнивая ситуацию в России с обстановкой, сложившейся в Италии и Испании.