В Госдуме не рекомендуют переносить майские праздники

Перенос нерабочих праздничных дней в мае станет слишком больной нагрузкой на экономику.

В Госдуме считают неправильным перенос майских праздников, которые россияне будут отмечать с 1 по 5 мая, на другие дни. По мнению главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, это станет слишком большой нагрузкой на экономику России, а она и так понесла серьезные потери. При этом Нилов отметил, что в текущих условиях приходится выбирать, что делать: "гулять" или "выкарабкиваться". И лично он сторонник второго варианта, пишет РИА Новости.