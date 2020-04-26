Песков: РФ сможет жить при экстремально низких ценах на нефть

Дмитрий Песков рассказал, что у российской экономики есть "подушка безопасности", которая позволит существовать даже при очень низких ценах на нефть.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что экономика страны сможет жить даже в условиях экстремально низких цен на нефть. По его словам, у государства имеется "подушка безопасности", однако эти запасы необходимо использовать с умом. Песков подчеркнул, что при распределении финансовых резервов нужно быть "чрезвычайно рачительными", поэтому сейчас нельзя идти на поводу у людей, призывающих раздать все накопленные средства российским гражданам или пустить деньги в экономику, пишет ТАСС.