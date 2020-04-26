Академик РАН: вторую волну COVID-19 нужно ожидать осенью

Михаил Пальцев считает, что пока ученые не создали вакцину от коронавируса, россиянам нужно соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки и лицо, носить маски, следить за питанием, принимать витамины и делать прививки от гриппа.

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что осенью текущего года стоит ожидать появления новой волны инфицирования COVID-19, однако они будут менее интенсивными, чем сейчас. Он пояснил, что коронавирус является сезонным заболеванием, а значит у него есть два пика: весной и осенью. По словам Пальцева, России необходимо готовится к новой вспышке заражения как к обычным респираторным заболеваниям или гриппу.

Также академик подчеркнул, что в группу риска по инфекции COVID-19 опять попадут граждане пожилого возраста, люди, страдающие хроническими заболеваниями и дети. Он добавил, что пока ученые не создали вакцину от коронавируса, россиянам нужно соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки и лицо, носить маски, следить за питанием, принимать витамины и делать прививки от гриппа (так как они дают результат).