В России за минувшие сутки выявили 6361 случаев заражения COVID-19

На данный момент общее число заболевших в России достигло 80949 человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием коронавируса, в Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявили 6361 новых случаев инфицирования COVID-19, из них 2971 обнаружено в Москве, в Подмосковье - 576, в Нижегородской области - 153.

Таким образом, в стране на 26 апреля общее число заболевших коронавирусом достигло 80949 человек. 6767 человек излечились от инфекции COVID-19, 747 человек скончались.