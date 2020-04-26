Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
26 АПР, 20:37 МСК
USD (ЦБ)    74,7163
EUR (ЦБ)    80,2528

26 АПР, 20:37 МСК
USD (ЦБ)    74,7163
EUR (ЦБ)    80,2528
Все для победы Коронавирус

Российский бизнес ждет поэтапное снятие ограничений

26.04.2020 12:02
Комментарии
Российский бизнес ждет поэтапное снятие ограничений

Как сообщается на сайте кабмина, премьер Михаил Мишустин распорядился составить ряд предложений, в которых будет рассматриваться поэтапная отмена ограничений для бизнесменов.

Сроком для исполнения поручений назначено 30 апреля 2020 года. В связи с распоряжением глава кабмина распорядился, чтобы Пенсионный фонд и московское правительство до 27 апреля проверили информацию о сотрудниках, компаниях и ИП, которые работают в России.

Также, согласно распоряжению, Роспотребнадзор должен будет сформулировать предложения, где будут рассматриваться вопросы по взаимодействию на единой площадке с бизнесом. Главной темой для обсуждений станет тема по продолжению работы в сложившихся условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Все предложения должны быть представлены также до 27 апреля 2020 года.

Ситуация в России

Напомним, что в минувшую пятницу уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о том, что уровень российской экономики в этом году может упасть на двадцать процентов. Это произойдет в том случае, если ограничения из-за коронавируса будут затянуты на шесть месяцев. При этом, как считает Титов, главная проблема сегодня – это не сам вопрос выделения финансирования, а «как довести до конкретного получателя эту поддержку».

В целом по ситуации Россия сегодня находится на десятом месте по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в мире. Согласно последним данным, официально зарегистрировано 74 588 инфицированных, из них 681 летальный случай, 6250 человек вылечились.

Комментировать (без регистрации)
ФНС запускает сервис для выплаты субсидий малому бизнесу
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Война заводов. Как сражались на сталинградских «Баррикадах»

Война заводов. Как сражались на сталинградских «Баррикадах»
Общество

Война заводов. Как билось стальное сердце Сталинграда

Война заводов. Как билось стальное сердце Сталинграда
Общество

Война заводов. Как в Сталинградской битве сражались оборонные предприятия

Война заводов. Как в Сталинградской битве сражались оборонные предприятия
Общество

Негатив как норма. Как прожить кризис с наименьшими потерями?

Негатив как норма. Как прожить кризис с наименьшими потерями?
Бизнес и психология

«Область мягкой политики». ЦБ снизил ставку из-за обрушения экономики на 6%

«Область мягкой политики». ЦБ снизил ставку из-за обрушения экономики на 6%
Экономика

Путин перенес окончание войны. Праздновать предлагает 3 сентября

Путин перенес окончание войны. Праздновать предлагает 3 сентября
Политика 1

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?

В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»

В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»

В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»

В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»

В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей

В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей

Новости дня

19:14 Россия приостановила поставки зерновых за пределы ЕАЭС Россия приостановила поставки зерновых за пределы ЕАЭС
Премьер-министр РФ дал новые поручения из-за COVID-19
Премьер-министр РФ дал новые поручения из-за COVID-19
18:22 Попова: на майские выходные люди должны оставаться дома Попова: на майские выходные люди должны оставаться дома
16:16 Песков: РФ сможет жить при экстремально низких ценах на нефть Песков: РФ сможет жить при экстремально низких ценах на нефть
14:34 Путин готовит новое обращение к народу из-за коронавируса Путин готовит новое обращение к народу из-за коронавируса
14:16 Академик РАН: вторую волну COVID-19 нужно ожидать осенью Академик РАН: вторую волну COVID-19 нужно ожидать осенью
13:23 Кудрин: экономика РФ может упасть на 8% Кудрин: экономика РФ может упасть на 8%
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:33 В России за минувшие сутки выявили 6361 случаев заражения COVID-19 В России за минувшие сутки выявили 6361 случаев заражения COVID-19

Узнай, страна!

24 АПР, 18:32 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки? Видео
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
24 АПР, 16:30 В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе» В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»
24 АПР, 15:57 В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом» В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»
24 АПР, 15:28 В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей
24 АПР, 15:00 В Волгоградской области завершили строительство нового железнодорожного тоннеля В Волгоградской области завершили строительство нового железнодорожного тоннеля
24 АПР, 14:28 В Приморском крае стартовала вторая Беринговоморская экспедиция ВНИРО В Приморском крае стартовала вторая Беринговоморская экспедиция ВНИРО
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 АПР, 14:05 На Ямале успешно провели арктический тест-драйв беспилотных грузовиков «КАМАЗ» На Ямале успешно провели арктический тест-драйв беспилотных грузовиков «КАМАЗ»
23 АПР, 13:21 В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ
23 АПР, 13:00 В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов
23 АПР, 12:42 В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter