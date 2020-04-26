Российский бизнес ждет поэтапное снятие ограничений

Как сообщается на сайте кабмина, премьер Михаил Мишустин распорядился составить ряд предложений, в которых будет рассматриваться поэтапная отмена ограничений для бизнесменов.

Сроком для исполнения поручений назначено 30 апреля 2020 года. В связи с распоряжением глава кабмина распорядился, чтобы Пенсионный фонд и московское правительство до 27 апреля проверили информацию о сотрудниках, компаниях и ИП, которые работают в России.

Также, согласно распоряжению, Роспотребнадзор должен будет сформулировать предложения, где будут рассматриваться вопросы по взаимодействию на единой площадке с бизнесом. Главной темой для обсуждений станет тема по продолжению работы в сложившихся условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Все предложения должны быть представлены также до 27 апреля 2020 года.

Ситуация в России

Напомним, что в минувшую пятницу уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о том, что уровень российской экономики в этом году может упасть на двадцать процентов. Это произойдет в том случае, если ограничения из-за коронавируса будут затянуты на шесть месяцев. При этом, как считает Титов, главная проблема сегодня – это не сам вопрос выделения финансирования, а «как довести до конкретного получателя эту поддержку».

В целом по ситуации Россия сегодня находится на десятом месте по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в мире. Согласно последним данным, официально зарегистрировано 74 588 инфицированных, из них 681 летальный случай, 6250 человек вылечились.