Лавров: некоторым странам ЕС и НАТО запрещают принимать российскую помощь

Сергей Лавров рассказал, что даже в условиях пандемии коронавируса определенные государства предпринимают попытки проводить свою "геополитику".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале заявил, что некоторым странам Европейского союза и НАТО, которые хотели бы обратиться к Москве за поддержкой в связи с пандемией коронавирусной инфекции, "старшие товарищи" запрещают просить и принимать помощь от России. По его словам, даже в условиях распространения новой вирусной пневмонии по всему миру определенные государства предпринимают попытки проводить свою "геополитику", направленную против РФ. Лавров пояснил, что ряд западных СМИ рассматривают оказываемую российскую помощь Италии "чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза", пишет РИА Новости.