Правительство предоставило МСП отсрочку по страховым взносам

Отсрочка по страховым взносам будет действовать 4-6 месяцев, после чего компании смогут произвести выплаты в течение года.

Глава кабмина России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении малому и среднему предпринимательству (МСП), включая микробизнес, временной отсрочки по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Соответствующий документ размещен на официальном портале правительства РФ.

Согласно постановлению, такой мерой смогут воспользоваться сферы экономики, которые в большей степени пострадали от пандемии инфекции COVID-19. Кроме того отсрочка по страховым взносам будет доступна предприятиям, которые внесены в реестр субъектов МСП. Уточняется, что послабление будет действовать 4-6 месяцев, после чего компании смогут произвести выплаты в течение года.