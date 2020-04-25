Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
25 АПР, 14:24 МСК
USD (ЦБ)    74,7163
EUR (ЦБ)    80,2528

25 АПР, 14:24 МСК
USD (ЦБ)    74,7163
EUR (ЦБ)    80,2528
Все для победы Коронавирус

В РФ за сутки 5966 человек заразились COVID-19

25.04.2020 13:44
Комментарии
В РФ за сутки 5966 человек заразились COVID-19

На 25 апреля в стране число инфицированных достигло 74588 человек.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 5966 новых случаев заболевания инфекцией COVID-19 в 83 регионах страны, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ. Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Москве (2612 заразившихся), Подмосковье (605 заразившихся) и Санкт-Петербурге (215 заразившихся).

Отмечается, что с начала эпидемии в стране число заболевших выросло до 74588 человек. Из них 6250 человек поправились, 681 человек скончались от осложнений.

Комментировать (без регистрации)
Инфекционисты объяснили
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Война заводов. Как в Сталинградской битве сражались оборонные предприятия

Война заводов. Как в Сталинградской битве сражались оборонные предприятия
Общество

Негатив как норма. Как прожить кризис с наименьшими потерями?

Негатив как норма. Как прожить кризис с наименьшими потерями?
Бизнес и психология

«Область мягкой политики». ЦБ снизил ставку из-за обрушения экономики на 6%

«Область мягкой политики». ЦБ снизил ставку из-за обрушения экономики на 6%
Экономика

Путин перенес окончание войны. Праздновать предлагает 3 сентября

Путин перенес окончание войны. Праздновать предлагает 3 сентября
Политика 1

30 рублей за вход. Российские магазины требуют надевать маски

30 рублей за вход. Российские магазины требуют надевать маски
Экономика

Почему власти не хотят раздавать деньги россиянам? Отвечают эксперты

Почему власти не хотят раздавать деньги россиянам? Отвечают эксперты
Экономика 34

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?

В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»

В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»

В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»

В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»

В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей

В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей

Новости дня

11:57 ФНС запускает сервис для выплаты субсидий малому бизнесу ФНС запускает сервис для выплаты субсидий малому бизнесу
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:09 «Прогресс МС-14» совершил рекордно быстрый «полет Победы» к МКС «Прогресс МС-14» совершил рекордно быстрый «полет Победы» к МКС
10:18 СПЧ: власти должны организовать безопасный выезд россиян на дачи СПЧ: власти должны организовать безопасный выезд россиян на дачи
09:53 Инфекционисты объяснили "скачки" в инфицировании COVID-19 Инфекционисты объяснили "скачки" в инфицировании COVID-19
24 АПР, 20:57 Россия теряет из-за коронавируса 100 млрд рублей ежедневно Россия теряет из-за коронавируса 100 млрд рублей ежедневно
24 АПР, 20:21 Голикова: люди устали от карантина Голикова: люди устали от карантина
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
24 АПР, 19:19 Палеонтологи выявили самое опасное место в истории планеты Земля Палеонтологи выявили самое опасное место в истории планеты Земля

Узнай, страна!

24 АПР, 18:32 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки? Видео
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 АПР, 16:30 В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе» В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»
24 АПР, 15:57 В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом» В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»
24 АПР, 15:28 В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей
24 АПР, 15:00 В Волгоградской области завершили строительство нового железнодорожного тоннеля В Волгоградской области завершили строительство нового железнодорожного тоннеля
24 АПР, 14:28 В Приморском крае стартовала вторая Беринговоморская экспедиция ВНИРО В Приморском крае стартовала вторая Беринговоморская экспедиция ВНИРО
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
24 АПР, 14:05 На Ямале успешно провели арктический тест-драйв беспилотных грузовиков «КАМАЗ» На Ямале успешно провели арктический тест-драйв беспилотных грузовиков «КАМАЗ»
23 АПР, 13:21 В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ
23 АПР, 13:00 В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов
23 АПР, 12:42 В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter