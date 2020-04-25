В РФ за сутки 5966 человек заразились COVID-19

На 25 апреля в стране число инфицированных достигло 74588 человек.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 5966 новых случаев заболевания инфекцией COVID-19 в 83 регионах страны, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ. Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Москве (2612 заразившихся), Подмосковье (605 заразившихся) и Санкт-Петербурге (215 заразившихся).

Отмечается, что с начала эпидемии в стране число заболевших выросло до 74588 человек. Из них 6250 человек поправились, 681 человек скончались от осложнений.