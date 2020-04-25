ФНС запускает сервис для выплаты субсидий малому бизнесу

Специальный сервис будет запущен 1 мая. Однако проверить соответствие компании на возможность получения выплаты можно уже сейчас на сайте ФНС.

О запуске специального сервиса в ходе онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса проинформировал глава ФНС Даниил Егоров. Он подчеркнул, что здесь идет речь об инструменте, который будет максимально понятным и комфортным в механизме по выплате субсидий.

Суть в следующем: размер выплат будет составлять 1 МРОТ (12 тысяч 130 рублей). Получить их смогут компании малого и среднего бизнеса, которые наиболее пострадали в результате сложной ситуации, связанной с распространением коронавируса. Однако компании, претендующей на получение поддержки, нужно будет соблюсти условие: сохранить процент рабочих мест на уровне 90%.

Глава ФНС пояснил, что определить соответствие предприятия на критерии для возможности получения государственной поддержки определяется на официальном сайте ФНС. Сделать это можно уже сейчас.