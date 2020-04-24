Россия теряет из-за коронавируса 100 млрд рублей ежедневно

По итогам года бюджет России может потерять до 5% ВВП.

Министр экономического развития Максим Решетников озвучил потери российской экономики из-за ограничительных мер, введенных в стране в условиях распространения коронавируса. По его словам, ограничительные меры обходятся экономике страны в 100 млрд рублей в день, а федеральный бюджет по итогам года потеряет порядка 5% ВВП. Тем не менее, министр считает, что меры принимаемые правительством для поддержки экономики сопоставимы с действиями, предпринимаемыми другими странами. А потери бюджета будут восполняться за счет заимствований и тех резервов, которые стране удалось накопить за прошедшие годы, пишут Ведомости.