Россияне досрочно гасят кредиты во время кризиса

Доля досрочно погашенных кредитов с начала текущего года достигла 45%.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в марте увеличилось количество досрочно закрытых кредитов. С начала года доля закрытых раньше графика кредитов выросла до 45%, достигнув в марте своего пика. Общее количество ссуд досрочно погашенных в марте достигло 1,41 млн. Наибольшая доля погашенных досрочно ссуд приходится на кредиты, взятые для приобретения товаров, а также на закрытие долгов по кредитным картам, пишет РБК.