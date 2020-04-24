Порядка половины предпринимателей просрочили платежи по аренде

Об этом стало известно по итогам опроса, который провели эксперты Аналитического центра НАФИ.

Больше половины предпринимателей сообщили о долгах по оплате аренды по причине ухудшения ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Как уточняется, о том, что пандемия оказала негативное влияние на деятельность компании, заявило 60% участников исследования, большинство из которых — это ИП (73%).



Кроме этого, 35% заявили, что пока что у них есть возможность платить аренду, однако при этом есть риск, что в ближайшее время образуется просрочка. По факту, как отмечает РБК со ссылкой на опрос, 95% респондентов уже ощущают или находятся в ожидании скорейших трудностей с оплатой.



Вместе с этим большая часть предпринимателей рассказали, что говорили с арендодателем о пересмотре условий аренды. В частности, 44% заявили, что диалог пока продолжается, и ответ не получен, еще 28% отметили, что арендодатель не хочет идти им навстречу и отказывается работать на новых условиях.



Авторы исследования также отмечают, что большая часть участников опроса (71%) арендуют площади у частников, и только 5% — у государства.