МЭЦ принимает заявки на гранты для предпринимателей

На сайте Московского экспортного центра (МЭЦ) стартовал прием заявок на гранты по экспорту товаров и услуг. Таким образом, власти столицы предложили еще один способ поддержки малого и среднего бизнеса.

Комментируя ситуацию, заммэра Москвы Натальи Сергуниной подчеркнула, что эта мера стала абсолютно новой программой по поддержке бизнеса. Ее было решено утвердить в конце прошлого месяца в рамках второго антикризисного пакета, который приняли в столичном правительстве.

«Правила подачи заявок максимально просты, будет достаточно стандартного набора учредительных документов», - приводит сайт комментарий Сергуниной.

Срок подачи заявки – до первого июня. Сделать это можно, как было сказано выше, на сайте МЭЦ. Как уточняется объем гранта составит десять процентов от выполненного контракта по экспорту, однако не больше десяти миллионов рублей либо 50% от объема налогов, которые уплачиваются в бюджет города.

Также МЭЦ продолжит работу по приему заявок на субсидии, список которых ранее расширили в процессе утверждения второго пакета антикризисных мер. Суть в том, что у компаний малого и среднего бизнеса будет возможность частичной компенсации расходов. Объем выплат будет составлять до трех миллионов рублей. Заявку также можно будет подать до первого июня.

Это не первая мера, которую предприняли московские власти для поддержки предпринимательства в период пандемии. Ранее, как сообщалось, для них была снижена налоговая нагрузка, многие были освобождены от арендных платежей. Также были выделены субсидии и другие меры, которые помогут оставаться на плаву в этот сложный период.