Астраханские фермеры дали работу двум тысячам местных безработных

Более того, как проинформировал министр сельского хозяйства, до конца мая нужно будет еще три тысячи человек для работы в полях.

Около трех тысяч человек смогли получить место работы у фермеров Астраханской области, среди них две тысячи – это местные жители, которые потеряли возможность зарабатывать из-за пандемии. Об этом в разговоре с представителями СМИ проинформировал министр сельского хозяйства Астраханской области Руслан Пашаев.

Как сообщалось ранее, из-за того, что границы оказались закрытыми, агропромышленный комплекс Астраханской области начал испытывать дефицит кадров, который до этого заполнялся иностранными работникам. В общей сложности на время сезонных работ требовалось около 8,5 тысяч человек.

«Трудоустроили более 500 безработных жителей и 1200 - кто не стоял на учете, но нуждался в работе. Есть трудоустроенные из других регионов, из Дагестана, Калмыкии, их около 1000 человек», - отчитался Пашаев.

Министр отметил, что большинство тех, кто получил работу – это жители села, которые потеряли работу из-за сложной ситуации. Вместе с этим, как сообщается, до конца мая для работы в полях нужны будут три тысячи человек, а к моменту, когда созреет урожай – еще 2,5 тысячи.