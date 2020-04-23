Лидеры стран ЕС планируют провести новую конференцию по коронавирусу в начале мая

Лидеры стран Европейского союза намерены провести очередную видеоконференцию по COVID-19. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«В начале мая будет организована новая встреча», - сообщил Макрон.​

Он также отметил, что у представителей стран Евросоюза есть «консенсус в отношении быстрого и сильного ответа на кризис», передает russian.rt.

По мнению французского лидера, распространение по миру коронавирусной инфекции COVID-19 стало потрясением, которое «требует неординарного ответа».