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Лидеры стран ЕС планируют провести новую конференцию по коронавирусу в начале мая

23.04.2020 23:39
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Лидеры стран ЕС планируют провести новую конференцию по коронавирусу в начале мая

Лидеры стран Европейского союза намерены провести очередную видеоконференцию по COVID-19. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«В начале мая будет организована новая встреча», - сообщил Макрон.​

Он также отметил, что у представителей стран Евросоюза есть «консенсус в отношении быстрого и сильного ответа на кризис», передает russian.rt.

По мнению французского лидера, распространение по миру коронавирусной инфекции COVID-19 стало потрясением, которое «требует неординарного ответа».

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