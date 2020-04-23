Россия вернула Украине две ноты по Крыму
В МИД РФ заявили, что будут возвращать без рассмотрения все поступающие от Украины ноты протеста по Крыму.
Украина направила России две ноты по Крыму, в который протестовала против проведения археологических раскопок на территории полуострова и требовала у российской стороны отчета о том, какие меры принимаются российскими властями для борьбы с коронавирусом в Крыму и на Донбассе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона вернула обе ноты Украине без рассмотрения. Мало того, Россия намерена поступать так со всеми подобными документами. Захарова напомнила, что "государство-агрессор", как украинская сторона называет Россию, помогает гражданам Украины вернуться на родину, вывозя их на своих самолетах из третьих стран, и в это время власти Украины не нашли более подходящего занятия, чем "бомбардировать" российскую сторону бесполезными, но "грозными" нотами протеста.
При этом политик посоветовала киевским властям "экономить на бумаге", пишет РИА Новости.
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