Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска

Ограничительные меры в Москве являются достаточными и не нуждаются в ужесточении.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что те меры, которые принимают власти города в связи с эпидемией коронавируса, являются достаточными и никакого ужесточения не требуют. При этом мэр привел в пример другие крупные города мира, в которых изначально были введены довольно "демократичные" ограничительные меры, а теперь приходится вводить войска на улицы. В Москве же, такой ситуации не произойдет, так как введенные меры, хоть и являются жесткими, но они также необходимы и обоснованны. К тому же большинство москвичей ведут себя "очень ответственно", что также позволяет не ужесточать принятые в столице меры, пишет РБК.